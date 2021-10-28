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Первый канал анонсировал тему нового выпуска «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, пресс-служба Первого канала

Пятый выпуск проекта «Ледниковый период» будет посвящен отечественному кино, участники выступят с номерами по фильмам «Карнавал», «Бумбараш», «Табор уходит в небо» и другие, сообщила пресс-служба Первого канала.

Яну Студилину и Виталия Новикова было не узнать. В черных париках они сыграли цыганскую пару из фильма «Табор уходит в небо». Екатерина Боброва и Макар Запорожский показали номер под романс «А напоследок я скажу».

Выделится пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева. Как и героиня Ирины Муравьевой из фильма «Карнавал», которой пришлось заменять медведя на роликах, Бородина падала и дурачилась на льду весь номер.

«Вот с этой программы вам и надо было начинать и заявляться как пара», — заявил Максим Траньков, выставляя оценки Бородиной и Соловьеву.

Даня Милохин и Евгения Медведева катались под песню «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш». Даня искренне признался, что кино с Золотухиным не смотрел и едва ли будет, однако ругать его за это не стали.

Гостями в жюри станут Леонид Ярмольник и Николай Цискаридзе. Пятый выпуск проекта «Ледниковый период» покажут 30 октября в 17.40 на Первом канале.

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47343

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Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Признаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.
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