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Определен идеальный автомобиль для начинающего водителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя, следует из опроса, проведенного «Авто.ру».

Примерно 67% опрошенных считают, что первой машиной должна быть именно иномарка, а не отечественная модель. По их мнению, таких автомобилей в хорошем состоянии больше, приводит РИА Новости результаты.

Повышать водительские навыки больше половины (62%) пользователей сервиса рекомендуют на автомобиле с механической коробкой передач. Респонденты считают, что навык управления машиной на «механике» все еще может пригодиться автолюбителю, — а значит, стоит наработать опыт.

Почти половина респондентов (48%) советует набираться опыта на «свежем» автомобиле с пробегом: вероятность поломок меньше, а такие сложности новичку ни к чему. Многие (40%) считают, что надо покупать машину, которую будет «не жалко». Новый автомобиль в качестве первого личного транспорта рекомендует всего 12% автолюбителей.

При выборе габаритов 63% россиян советуют обратить внимание на гольф-класс. Это могут быть Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane или BMW 1 серии. Только 15% пользователей считает, что нужно присмотреться к компактным моделям: найти место для парковки в городе будет проще. Еще 13% — за кроссовер: посадка в таких машинах выше, а значит, перемещаться будет комфортнее. Тех, кто отдает предпочтение большим моделям, потому что они «безопаснее», — немного, всего 9% респондентов.

Респонденты выбирали конкретную модель, которую они хотели бы иметь в качестве первой. Большинство предпочли новую или подержанную Toyota Camry. В рейтинге новых авто в топ-5 вошли KIA Rio, Skoda Octavia, Ford Focus и BMW 4 серии, среди б/у лидировали Volkswagen: Polo и Tiguan, Mercedes E-класса и Hyundai Solaris.

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