СТС выпустит мультсериал «Отель у овечек»

«СТС Медиа» и «Студия Метрафильмс» выпустят сериал о семье овечек, открывшей отель в старинном особняке, сообщила в четверг пресс-служба телеканала СТС.

Мультсериал расскажет историю дружной семьи овечек, открывших отель в своем старинном особняке. В каждой серии овечка Белла и ее старший брат Беня будут знакомиться с новыми постояльцами и помогать родителям в свободное от игр и школы время. Дети, пытаясь превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, попадут в комичные ситуации.

Автор сериала — Дмитрий Высоцкий, режиссер главного анимационного хита СТС «Три кота». Новый сериал рассчитан на аудиторию трех-шести лет.

Первый сезон «Отеля у овечек» будет состоять из 52 серий по пять минут. В производство запущено сразу два сезона анимационного сериала. Премьера проекта состоится осенью 2022 года на СТС.