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СТС выпустит мультсериал «Отель у овечек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

«СТС Медиа» и «Студия Метрафильмс» выпустят сериал о семье овечек, открывшей отель в старинном особняке, сообщила в четверг пресс-служба телеканала СТС.

Мультсериал расскажет историю дружной семьи овечек, открывших отель в своем старинном особняке. В каждой серии овечка Белла и ее старший брат Беня будут знакомиться с новыми постояльцами и помогать родителям в свободное от игр и школы время. Дети, пытаясь превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, попадут в комичные ситуации.

Автор сериала — Дмитрий Высоцкий, режиссер главного анимационного хита СТС «Три кота». Новый сериал рассчитан на аудиторию трех-шести лет.

Первый сезон «Отеля у овечек» будет состоять из 52 серий по пять минут. В производство запущено сразу два сезона анимационного сериала. Премьера проекта состоится осенью 2022 года на СТС.

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Топ комментариев

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Признаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.
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