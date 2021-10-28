Минобороны отправит в Хакасию врачей

Военные врачи и средний медицинский персонал Минобороны прибудут в Хакасию, чтобы разгрузить местную медицину, которая не справляется с потоком больных коронавирусом, сообщил во «ВКонтакте» глава региона Валентин Коновалов.



«Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19», — написал Коновалов.

Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом.

Хакасия ввела самые жесткие меры против коронавируса в Сибири из-за того, что они единственные в СФО с заболеваемостью более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток.

С 28 октября по 7 ноября — в республике будет действовать комендантский час, общественный транспорт в эти дни не будет ходить в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий.