Минобороны отправит в Хакасию врачей

Военные врачи и средний медицинский персонал Минобороны прибудут в Хакасию,
чтобы разгрузить местную медицину, которая не справляется с потоком больных
коронавирусом, сообщил во «ВКонтакте» глава региона Валентин Коновалов.
«Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19», — написал Коновалов.
Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом.
Хакасия ввела самые жесткие меры против коронавируса в Сибири из-за того, что они единственные в СФО с заболеваемостью более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток.
С 28 октября по 7 ноября — в республике будет действовать комендантский час, общественный транспорт в эти дни не будет ходить в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий.