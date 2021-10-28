Ночная жизнь манула попала на видеокамеру в Красноярском крае

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае получили новые фотографии и видеозаписи краснокнижного манула, сообщает заповедник.

В этом году при помощи автоматических фотокамер получены не только удачные фотографии палласова кота, но и видео. Манул активен преимущественно в сумерках и ранним утром. Фоторегистратору удалось «поймать» редкого кота как ночью, так и в дневные часы, что бывает довольно редко.

«Манулы чаще стали регистрироваться фотоловушками в Саяно-Шушенском заповеднике. Специальных исследований не проводилось, но можно предположить, что это связано с увеличением численности мышевидных», – рассказывает старший научный сотрудник начальник научного отдела – Роман Афанасьев.

По материалам исследований, на территории Саяно-Шушенского заповедника общая численность манула составляет 10-15 особей. Наблюдения за уникальным представителем редкой фауны будут продолжены, а значит – будут новые зарисовки из жизни манула.