Уровень ожиданий россиян от дохода партнера превысил 100 тыс.

Средняя сумма дохода, которую россияне обоих полов ждут от своего романтического партнера, — более 100 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

«Жители России рассказали, сколько, по их мнению, должен зарабатывать их избранник. В среднем респонденты хотели бы, чтобы вторая половинка получала 105 тысяч 500 рублей ежемесячно», — говорится в сообщении.

Мужчины указали, что им будет достаточно, чтобы их партнер получал 91,2 тысячи рублей в месяц. Женщины хотят, чтобы их партнер зарабатывал в среднем 124 тысячи рублей.

Только для четверти опрошенных уровень доходов второй половинки не имеет значения. Так мужчины отвечали в два раза чаще, чем женщины.

Соцопрос проводился среди 3,4 тысячи экономически активных респондентов из всех округов страны.