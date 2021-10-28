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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Уровень ожиданий россиян от дохода партнера превысил 100 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средняя сумма дохода, которую россияне обоих полов ждут от своего романтического партнера, — более 100 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

«Жители России рассказали, сколько, по их мнению, должен зарабатывать их избранник. В среднем респонденты хотели бы, чтобы вторая половинка получала 105 тысяч 500 рублей ежемесячно», — говорится в сообщении.

Мужчины указали, что им будет достаточно, чтобы их партнер получал 91,2 тысячи рублей в месяц. Женщины хотят, чтобы их партнер зарабатывал в среднем 124 тысячи рублей.

Только для четверти опрошенных уровень доходов второй половинки не имеет значения. Так мужчины отвечали в два раза чаще, чем женщины.

Соцопрос проводился среди 3,4 тысячи экономически активных респондентов из всех округов страны.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

лачинов

Признаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.
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