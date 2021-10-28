Непривитых в Томской области с нового года отстранят от работы

Непривитые от коронавируса сотрудники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, будут отстранены от работы с 1 января 2022 года, сообщила в четверг замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.

До 31 декабря работодатели в регионе должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников в таких сферах, как образование, здравоохранение, транспорт, общепит, салоны красоты, фитнес-клубы, банки, ЖКХ, энергетика.

«Сотрудник, который дает отказ от вакцинации, должен понимать, что на время эпидемии работодатель будет обязан отстранить его от работы. Других возможностей продолжать работать после 31 декабря у данных работников не будет. До 31 декабря 2021 года надо привиться первым и вторым компонентом вакцины», — сказала Метелева в прямом эфире в Instagram.

По закону работодатель обязан официально уведомить сотрудников о вакцинации. Каждый имеет право написать отказ, но тогда его отстранят от работы или переведут на удаленку, но приоритет для удаленной работы будет тем, кто не может привиться по состоянию здоровья.