Непривитых в Томской области с нового года отстранят от работы

Непривитые от коронавируса сотрудники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, будут отстранены от работы с 1 января 2022 года, сообщила в четверг замначальника областного департамента здравоохранения Наталия Метелева.
До 31 декабря работодатели в регионе должны обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников в таких сферах, как образование, здравоохранение, транспорт, общепит, салоны красоты, фитнес-клубы, банки, ЖКХ, энергетика.
«Сотрудник, который дает отказ от вакцинации, должен понимать, что на время эпидемии работодатель будет обязан отстранить его от работы. Других возможностей продолжать работать после 31 декабря у данных работников не будет. До 31 декабря 2021 года надо привиться первым и вторым компонентом вакцины», — сказала Метелева в прямом эфире в Instagram.
По закону работодатель обязан официально уведомить сотрудников о вакцинации. Каждый имеет право написать отказ, но тогда его отстранят от работы или переведут на удаленку, но приоритет для удаленной работы будет тем, кто не может привиться по состоянию здоровья.
47343Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет
лачиновГодовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....
Иркут 69Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.
лачиновПризнаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.