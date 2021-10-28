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Александр Петров решил покорять Голливуд обходными путями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © actorsashapetrov, instagram.com/actorsashapetrov

Актер Александр Петров поделился мыслями о покорении Голливуда. Он считает, что нет смысла бросать Россию, если нет конкретных предложений за рубежом.

Петров считает, что сниматься в эпизодах голливудских фильмов в надежде, что тебя заметят, нет смысла. И если актер востребован в родной стране, то лучше посвятить себя киноискусству именно там.

«Даже если у тебя есть наработанные контакты и связи с голливудскими режиссерами, продюсерами и агентами — это не гарантирует успеха. Поэтому таким путем я не пойду, лучше в обход», — сказал Петров в интервью изданию Srsly.

Александр Петров готов работать только с именитыми режиссерами, например, с Квентином Тарантино. Но браться за любые проекты он не станет.

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