Россия запретила ввоз турецких мандаринов

Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов — в них обнаружили повышенное содержание вредных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.

Временный запрет импорта мандаринов позволит не допустить массовых отравлений, уточнили в Роспотребнадзоре.

Россия ранее неоднократно запрещала ввоз сельхозпродуктов из Турции. Так в сентябре Россельхознадзор останавливал остановить поставки фруктов, зараженных средиземноморской плодовой мухой.