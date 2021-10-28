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Три хоккеиста из России вошли в топ высокооплачиваемых игроков НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artemiypanarin

Российские хоккеисты Артемий Панарин, Никита Кучеров и Сергей Бобровский попали в список десяти самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги по версии Forbes.

При составлении топ-10 учитывались зарплаты хоккеистов, рекламные контракты и прочие бонусы. Издание спрогнозировало заработок кандидатов на сезон-2021/2022. В список попали пятеро канадцев, трое россиян, американец и швед.

Суммарный доход форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составляет 11,2 миллиона долларов, он занимает шестое место в рейтинге. На девятой строчке с 10,3 миллиона расположился нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На десятой позиции находится голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский (10,1 миллиона).

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ оказался канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, он заработает 16,4 миллиона долларов. На втором месте расположился американец Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (12,2 миллиона). Тройку самых богатых хоккеистов лиги замкнул шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон (12,1 миллиона).

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Спорт #Хоккей
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