СТС отложил премьеру «Русского ниндзя» с Моргеншерном

Телеканал СТС убрал из эфира шоу «Русский ниндзя», премьера которого должна была состояться 27 октября. Один из ведущих экстремального шоу — рэпер Моргенштерн.

Вместо «Русского ниндзя» в эфир вышел фильм «Дедпул». В официальном Instagram-аккаунте канала подписчики поинтересовались, где премьера шоу.

«Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — ответил СТС.

В новом сезоне «Русского ниндзя» ведущими стали рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и спортсмен Василий Артемьев.

Ранее вышло интервью Моргенштерна с Ксенией Собчак. В ходе беседы рэпер выразил свое отношение к празднованию Дня Победы. После этого Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна, а общественники призвали заблокировать YouTube-канал Собчак с интервью.