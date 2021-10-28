СТС отложил премьеру «Русского ниндзя» с Моргеншерном

Телеканал СТС убрал из эфира шоу «Русский ниндзя», премьера которого должна была состояться 27 октября. Один из ведущих экстремального шоу — рэпер Моргенштерн.
Вместо «Русского ниндзя» в эфир вышел фильм «Дедпул». В официальном Instagram-аккаунте канала подписчики поинтересовались, где премьера шоу.
«Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — ответил СТС.
В новом сезоне «Русского ниндзя» ведущими стали рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и спортсмен Василий Артемьев.
Ранее вышло интервью Моргенштерна с Ксенией Собчак. В ходе беседы рэпер выразил свое отношение к празднованию Дня Победы. После этого Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна, а общественники призвали заблокировать YouTube-канал Собчак с интервью.
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