НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы

Источник:
Sibnet.ru
387 4
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции КПРФ Вера Ганзя заявила, что всегда испытывала стыд за условия работы в здании Госдумы РФ из-за его неприспособленности к длительной работе, мнением она поделилась в Telegram.

«Зал заседаний совершенно не приспособлен к длительной работе. Окон нет совсем. Вентиляция внутренняя. Через 2-3 часа в зале становится невозможно душно, особенно в верхней части зала, на галерке. Причем первые ряды в начале заседания просто сдувает холодным воздухом. Нужно утепляться», — написала Ганзя.

Она отметила, что столовые, расположенные в Госдуме, во время пандемии коронавируса не работают. Вблизи здания парламента находится ряд работающих кафе, но депутаты не могут их посетить в связи с отсутствием перерыва на обед.

«Депутаты находят для себя «наименее» важные законы и во время их рассмотрения убегают в кабинеты перекусить», — объяснила Ганзя, добавив, что многие члены нижней палаты парламента не успевают поесть из-за большого объема работы.

Экс-депутат рассказала, что отказалась от предоставляемого всем депутатам Госдумы смартфона, решив использовать личные телефон и ноутбук. «Да и все так же. Для чего их закупают, непонятно», — отметила Ганзя.

По ее словам, у многих депутатов нет отдельного кабинета, например, ей с двумя помощниками выделили комнату площадью в 16 квадратных метров, где приходилось между столами двигаться бочком. Ганзя подчеркнула, что у спикера, вице-спикеров и председателей комитетов совершенно другие условия работы.

Еще по теме
Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Кремль предостерег президента Украины
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутский врач Новожилов извинился за слова о «помирать дома»
Похищение троих руководителей крупной компании раскрыли в Приангарье
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Дочь Пескова призвала подписать петицию в защиту алтайского козерога
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Японцы призвали отобрать Курилы силой
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка
Зеленский задумался над идей о запрете гастролей россиян
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Борьба с пандемией обошлась российским регионам в трлн рублей
О самом главном
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.

Disobedient

А то что он заложил серьезных проблем на будущее тоже смешно? Правильно смеяться нужно сейчас, потом...
Sibnet.Ru