Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы

Депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции КПРФ Вера Ганзя заявила, что всегда испытывала стыд за условия работы в здании Госдумы РФ из-за его неприспособленности к длительной работе, мнением она поделилась в Telegram.

«Зал заседаний совершенно не приспособлен к длительной работе. Окон нет совсем. Вентиляция внутренняя. Через 2-3 часа в зале становится невозможно душно, особенно в верхней части зала, на галерке. Причем первые ряды в начале заседания просто сдувает холодным воздухом. Нужно утепляться», — написала Ганзя.

Она отметила, что столовые, расположенные в Госдуме, во время пандемии коронавируса не работают. Вблизи здания парламента находится ряд работающих кафе, но депутаты не могут их посетить в связи с отсутствием перерыва на обед.

«Депутаты находят для себя «наименее» важные законы и во время их рассмотрения убегают в кабинеты перекусить», — объяснила Ганзя, добавив, что многие члены нижней палаты парламента не успевают поесть из-за большого объема работы.

Экс-депутат рассказала, что отказалась от предоставляемого всем депутатам Госдумы смартфона, решив использовать личные телефон и ноутбук. «Да и все так же. Для чего их закупают, непонятно», — отметила Ганзя.

По ее словам, у многих депутатов нет отдельного кабинета, например, ей с двумя помощниками выделили комнату площадью в 16 квадратных метров, где приходилось между столами двигаться бочком. Ганзя подчеркнула, что у спикера, вице-спикеров и председателей комитетов совершенно другие условия работы.