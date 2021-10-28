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Дочь Пескова призвала подписать петицию в защиту алтайского козерога

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова призвала подписать петицию для внесения алтайского козерога в Красную книгу РФ после скандала с опубликованными фотографиями охоты на этих животных.

Фото- и видеоматериалы с убитым животным и процессом охоты на своей странице в Instaram разместила Татьяна Баулина – «заядлый охотник» из Москвы. Татьяна попала трофейного козерога со второго выстрела, а потом фотографировалась с убитым животным.

Публикация вызвала волну негодования, гнева и даже ненависти со стороны жителей Республики Алтай, где охота приветствуется лишь для добычи пропитания, а не для развлечения. Кроме того, козерог – основная пищевая база для краснокнижного снежного барса. 

Одного горного козла этому хищнику хватило бы на неделю. Ранее экологи неоднократно сообщали, что численность редкого хищника снижается и из-за сокращения популяции козерогов.

Фото: © instagram.com/lisa_peskova/

Елизавета Пескова предложила в соцсетях подписать петицию о внесении алтайского козерога в Красную книгу РФ. Петицию уже подписали почти 3 тысячи человек. Она будет направлена главе комитета по экологии Госдумы Дмитрию Кобылкину.

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