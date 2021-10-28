Выяснились подробности о пистолете со съемок «Ржавчины» с Болдуином

Пистолет, из которого актер Алек Болдуин убил оператора во время съемок фильма, мог использоваться за пределами съемочной площадки, сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза на онлайн-конференции.

Прошла информация, что члены съемочной группы могли использовать пистолет для стрельбы по мишеням в качестве развлечения. При этом оружие заряжали боевыми патронами, один из них случайно остался в обойме, пишет CBS.

22 октября стало известно, что во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла женщина-оператор и был ранен режиссер.

Актеру не выдвинули обвинения. Он активно сотрудничает со следствием. Все члены съемочной группы были проверены на причастность к случившемуся.