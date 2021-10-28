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Власти отреагировали на историю с переодевшимся медиком томичом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Томич переоделся врачом, чтобы попасть в медсанчасть, где лежит его бабушка. На ситуацию отреагировал департамент здравоохранения Томской области.

В соцсетях появилось видео, как томич переодевается в костюм врача и проникает в реанимацию медсанчасти №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживают.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», — прокомментировала замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Она инициировала служебную проверку в респираторном госпитале. Левко добавила, что в случае подтверждения фактов руководство госпиталя привлекут к ответственности.

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