НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Поголовье архаров выросло на территории Алтая и Тувы

Источник:
Sibnet.ru
352 0
Фото: © Предоставлено Алексеем Кужлековым

Специалисты провели учет архара (аргали) на территории заповедников в Туве, сообщает правительство региона.

В октябре на трансграничной территории охранной зоны кластерного участка заповедника «Убсунурская котловина» в Монгун-Тайгинском кожууне Тувы проводился очередной этап международного учета архара при поддержке WWF России (Всемирный фонд дикой природы).

Сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» и природного парка «Тыва» зарегистрировали 249 архаров. А также на обследуемой территории были встречены 134 козерога, девять косуль, пять волков и одна особь ирбиса.

Проводившие учет сотрудники отметили, что наблюдается положительная динамика роста численности архаров на трансграничных территориях Монголии, Тувы и Алтая.

Алтайский горный баран или аргали обитает на границе России и Монголии, этих животных осталось очень мало, они занесены в Красную книгу. В России аргали живут только на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Цаган-Шибэту плато Укок в Республиках Алтай и Тува, а раньше доходил до Забайкалья. Главная угроза аргали в России — нелегальная охота. Огромные рога самцов — желанный трофей для браконьера.

Еще по теме
Дочь Пескова призвала подписать петицию в защиту алтайского козерога
Волна ненависти обрушилась на москвичку после охоты на Алтае
Призраки гор: какие они – самые загадочные кошки планеты?
Лиса пыталась добраться до птичьей кормушки в Красноярске. ВИДЕО
смотреть все
Республика Тува #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутский врач Новожилов извинился за слова о «помирать дома»
Похищение троих руководителей крупной компании раскрыли в Приангарье
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Дочь Пескова призвала подписать петицию в защиту алтайского козерога
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Японцы призвали отобрать Курилы силой
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка
Зеленский задумался над идей о запрете гастролей россиян
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Борьба с пандемией обошлась российским регионам в трлн рублей
О самом главном
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.

Disobedient

А то что он заложил серьезных проблем на будущее тоже смешно? Правильно смеяться нужно сейчас, потом...
Sibnet.Ru