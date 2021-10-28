Поголовье архаров выросло на территории Алтая и Тувы

Специалисты провели учет архара (аргали) на территории заповедников в Туве, сообщает правительство региона.
В октябре на трансграничной территории охранной зоны
кластерного участка заповедника «Убсунурская котловина» в Монгун-Тайгинском
кожууне Тувы проводился очередной этап международного учета архара при
поддержке WWF России (Всемирный фонд дикой природы).
Сотрудники заповедника «Убсунурская котловина» и природного парка «Тыва» зарегистрировали 249 архаров. А также на обследуемой территории были встречены 134 козерога, девять косуль, пять волков и одна особь ирбиса.
Проводившие учет сотрудники отметили, что наблюдается положительная динамика роста численности архаров на трансграничных территориях Монголии, Тувы и Алтая.
Алтайский горный баран или аргали обитает на границе России и Монголии, этих животных осталось очень мало, они занесены в Красную книгу. В России аргали живут только на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Цаган-Шибэту плато Укок в Республиках Алтай и Тува, а раньше доходил до Забайкалья. Главная угроза аргали в России — нелегальная охота. Огромные рога самцов — желанный трофей для браконьера.
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Elena Kozlovaчитать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.
DisobedientА то что он заложил серьезных проблем на будущее тоже смешно? Правильно смеяться нужно сейчас, потом...