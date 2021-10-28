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Музыкант Драгни выпустил «Три осенние песни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©dragni_s, instagram.com/dragni_s

Музыкант Сергей Драгни выпустил EP (мини-альбом) «Три осенние песни», также на одну из песен выйдет клип 28 октября, сообщил певец.

В мини-альбом вошли три песни — «Молодые мы», «Насквозь» и «Пиджак». «Они для меня очень важны», — сказал Драгни о свежих треках из EP.

28 октября в 12.00 (по мск) выйдет клип на песню «Молодые мы». По словам Драгни, эта песня для него имеет большое значение. В ней он рассуждает о своей жизни и желаниях.

Сергей Драгни сам пишет тексты и музыку своих песен. Он стал музыкантом в 16 лет, когда записал свою первую песню «Минус на минус». Артист также известен участие в двух сезоном шоу «Песни» на ТНТ. Среди его хитов фит с Mary Gu «Не любила».

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Топ комментариев

лачинов

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Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.

лачинов

Признаться к охотникам вообще отношусь негативно. Но это так сказать эмоции и личное мнение.
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