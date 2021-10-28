Музыкант Драгни выпустил «Три осенние песни»

Музыкант Сергей Драгни выпустил EP (мини-альбом) «Три осенние песни», также на одну из песен выйдет клип 28 октября, сообщил певец.

В мини-альбом вошли три песни — «Молодые мы», «Насквозь» и «Пиджак». «Они для меня очень важны», — сказал Драгни о свежих треках из EP.

28 октября в 12.00 (по мск) выйдет клип на песню «Молодые мы». По словам Драгни, эта песня для него имеет большое значение. В ней он рассуждает о своей жизни и желаниях.

Сергей Драгни сам пишет тексты и музыку своих песен. Он стал музыкантом в 16 лет, когда записал свою первую песню «Минус на минус». Артист также известен участие в двух сезоном шоу «Песни» на ТНТ. Среди его хитов фит с Mary Gu «Не любила».