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Скандальный Кехман покинул Новосибирский оперный театр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман покинет эту должность, так как он назначен гендиректором Московского художественного академического театра им. М. Горького, сообщает Минкультуры РФ.

Известный компанией по продаже бананов, а также миллиардным долгом перед банками Кехман пришел в Новосибирский театр оперы и балета во время скандала. Предыдущего директора театра Бориса Мездрича уволили из-за вольной трактовки оперы Вагнера «Тангейзер», которая вызвала возмущение православных.

Кехман успел организовать многомиллионный ремонт театра с многочисленными нарушениями, в том числе в плане сохранения исторического облика театра. Многих новосибирцев возмутил безвкусный интерьер театра, а также рост стоимости билетов. Кроме того, Кехман переименовал Новосибирский оперный в НОВАТ. Это название не прижилось у новосибирцев.

Кехман после объявления банкротом перестал быть директором театра, но стал его художественным руководителем.

«Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — говорится в сообщении Минкульта РФ.

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