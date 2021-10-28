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Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил с Львовой-Беловой в режиме видеоконференции. «У вас и опыт очень хороший, большой — и общественной работы, и семейной, воспитание своих собственных детей. Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки, весь свой опыт, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов для большого количества семей и деток», — сказал ей президент России.

«Я благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это и правда большая честь. Если вы позволите, если вы доверите, я с огромным удовольствием займусь этой работой», — ответила Львова-Белова.

Она признала, что будут и новые темы, в которые только предстоит погрузиться. «Но опыт работы на земле, с социально незащищенными категориями, многодетными семьями, сиротами, опыт работы в Совете Федерации мне в этом поможет», — выразила уверенность Львова-Белова.

«Мария Алексеевна, у вас такая большая семья. Сколько всего детей-то у вас?», — задал президент вопрос. «Детей девять, пятеро рожденных, четверо приемных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах», — ответила Львова-Белова.

Она поделилась с главой государства и личным воспоминанием о том, что еще в 15 лет, когда лежала с младшим братом в больнице и увидела там младенца-отказника, «дала себе зарок» в будущем сделать все, чтобы у каждого ребенка в России были забота, поддержка, внимание взрослых. «Я считаю, что миссия уполномоченного как раз в этом», — добавила Львова-Белова.

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