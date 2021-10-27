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Windows 11 получит новый антивирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 11 получит новый антивирус, им станет модернизированный Microsoft Defender.

Сейчас обновленный Microsoft Defender находится на стадии предварительной версии под кодовым названием GibraltarApp и доступен лишь малой части бета-тестеров, пишет Neowin. Релизная версия Windows 11 использует встроенный антивирус от «десятки».

Новый Microsoft Defender использует все возможности Windows 11. В частности, он поддерживает технологии VBS и Secure Boot, процессоры с функцией Mode-based Execution Control и модуль TPM 2.0.

Microsoft официально не сообщала о сроках выхода нового антивируса для Windows 11. По мнению инсайдеров, он войдет в состав операционной системы в рамках глобального обновления, намеченного на весну 2022 года.

Тема: Человек и компьютер
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