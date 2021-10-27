Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией

Президент России Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита общий механизм взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая на межгосударственном форуме по видеосвязи, российский лидер уточнил, что Москва представит участникам саммита «конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам».

По словам Путина, Россия намерена обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями. Кроме этого, Москва готова предоставлять тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе безвозмездно.

Президент России также призвал разработать процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, так как в текущих условиях без этого практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан по региону.