Adobe анонсировала версию Photoshop для браузера

Компания Adobe анонсировала выход графических редакторов Photoshop и Illustrator в браузере, заявление прозвучало на конференции Adobe MAX 2021.

Для работы в Photoshop в браузере потребуется быть подписчиком Adobe Creative Cloud — сервиса, предоставляющего доступ к приложениям компании для графического дизайна. Photoshop on the Web работает в браузерах Chrome и Edge.

При этом браузерные версии приложений имеют ограниченный функционал — пользователи получат доступ только к базовым инструментам для редактирования изображений. Созданные проекты можно будет отправлять через облачный сервис.

Adobe Creative Cloud включает более двух десятков программных продуктов, среди которых — Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, XD, Acrobat DC и прочие профессиональные решения.