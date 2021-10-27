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Adobe анонсировала версию Photoshop для браузера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © adobe.com

Компания Adobe анонсировала выход графических редакторов Photoshop и Illustrator в браузере, заявление прозвучало на конференции Adobe MAX 2021.

Для работы в Photoshop в браузере потребуется быть подписчиком Adobe Creative Cloud — сервиса, предоставляющего доступ к приложениям компании для графического дизайна. Photoshop on the Web работает в браузерах Chrome и Edge.

При этом браузерные версии приложений имеют ограниченный функционал — пользователи получат доступ только к базовым инструментам для редактирования изображений. Созданные проекты можно будет отправлять через облачный сервис.

Adobe Creative Cloud включает более двух десятков программных продуктов, среди которых — Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, XD, Acrobat DC и прочие профессиональные решения.

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Технологии #Софт
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Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.
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