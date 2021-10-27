Компьютеры обретут собственное сознание

Человечество в течение 15 лет разработает искусственный интеллект, обладающий собственным сознанием, спрогнозировал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Системы на основе искусственного интеллекта, которые используются сейчас, относятся к категории «слабого» AI, которые работают за счет математических алгоритмов. Однако в ближайшее время предполагается появление «сильного» искусственного интеллекта.

В результате компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность, отметил Каем. При этом он подчеркнул, что не обязательно машинный мыслительный процесс будет подобен человеческому.

Предположительно, прообразом искусственного разума станут нейронные сети, способные самообучаться. В настоящее время исследователи уже экспериментируют с подобными решениями.