Приставы взыщут с Навального долги

Федеральная служба судебных приставов принудительно взыщет с осужденного Алексея Навального дополнительно более 640 тысяч рублей по искам блогера Алексея Жирухина и бизнесмена Евгения Пригожина.

В сентябре в отношении Навального возбудили дело на основании исполнительного листа Люблинского районного суда Москвы на сумму 143,2 тысячи рублей. Суд присудил Жирухину компенсацию по иску о нарушении авторских прав за использование его фотографий.

Также против политика было начато производство о взыскании 500,6 тысячи рублей по иску Евгения Пригожина, который касается высказываний оппозиционера в социальных сетях и на YouTube.

Общий долг Навального, который пытаются взыскать с него приставы, на настоящий момент составляет почти 31,5 миллионов рублей. Сам оппозиционер сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров.