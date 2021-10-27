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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Приставы взыщут с Навального долги

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Федеральная служба судебных приставов принудительно взыщет с осужденного Алексея Навального дополнительно более 640 тысяч рублей по искам блогера Алексея Жирухина и бизнесмена Евгения Пригожина.

В сентябре в отношении Навального возбудили дело на основании исполнительного листа Люблинского районного суда Москвы на сумму 143,2 тысячи рублей. Суд присудил Жирухину компенсацию по иску о нарушении авторских прав за использование его фотографий.

Также против политика было начато производство о взыскании 500,6 тысячи рублей по иску Евгения Пригожина, который касается высказываний оппозиционера в социальных сетях и на YouTube.

Общий долг Навального, который пытаются взыскать с него приставы, на настоящий момент составляет почти 31,5 миллионов рублей. Сам оппозиционер сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

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