Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю и стала 14-кратной чемпионкой мира.

Аверина за свое выступление получила 27,750 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (25,950), замкнула тройку лучших итальянка София Раффаэли (25,850).

Сестра-близнец Дины Арина Аверина (24,950) стала шестой. В квалификации она была в тройке лидеров.

Позднее в среду будут разыграны медали в упражнениях с мячом.