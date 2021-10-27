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Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю и стала 14-кратной чемпионкой мира.

Аверина за свое выступление получила 27,750 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (25,950), замкнула тройку лучших итальянка София Раффаэли (25,850).

Сестра-близнец Дины Арина Аверина (24,950) стала шестой. В квалификации она была в тройке лидеров.

Позднее в среду будут разыграны медали в упражнениях с мячом.

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