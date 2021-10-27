НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян

Источник:
Daily Storm
208 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Отсутствие бессмертия президента Владимира Путина является проблемой россиян, заявил митрополит Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником главы государства.

По его словам, Путин воодушевил народ, при этом исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать», передает Daily Storm. Священнослужитель напомнил, что при Путине произошел подъем России на международном уровне.

Он также отметил, что при Путине разрешился конфликт на Кавказе и стал возможен подъем экономики. «Многие смотрят и говорят: "А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?"», — добавил митрополит.

По его мнению, Путину трудно найти себе преемника, так как перед президентом стоит задача «спасти и сохранить» Россию. «Он как офицер, как солдат поставлен это делать», — подчеркнул священнослужитель.

Еще по теме
Кремль предостерег президента Украины
Поклонская ответила на угрозы со стороны Украины
Депутаты приступят к отмене техосмотра в ноябре
Лавров подшутил над отношениями России и НАТО
смотреть все
Политика #Россия #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омский силач сразится с девятью соперниками в Техасе
СК проверит конфликт студента и преподавателя в Красноярске
Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске
Вход в иркутские ТЦ будет по QR-кодам
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль предостерег президента Украины
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
Приставы взыщут с Навального долги
Депутаты поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
62
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
44
Японцы призвали отобрать Курилы силой
38
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
35
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Sibnet.Ru