Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян

Отсутствие бессмертия президента Владимира Путина является проблемой россиян, заявил митрополит Тихон Шевкунов, которого считают духовным наставником главы государства.

По его словам, Путин воодушевил народ, при этом исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать», передает Daily Storm. Священнослужитель напомнил, что при Путине произошел подъем России на международном уровне.

Он также отметил, что при Путине разрешился конфликт на Кавказе и стал возможен подъем экономики. «Многие смотрят и говорят: "А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?"», — добавил митрополит.

По его мнению, Путину трудно найти себе преемника, так как перед президентом стоит задача «спасти и сохранить» Россию. «Он как офицер, как солдат поставлен это делать», — подчеркнул священнослужитель.