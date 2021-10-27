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Кремль предостерег президента Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после скифского золота может иметь негативные последствия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, заявление о возвращении Крыма является ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях, подобные заявления могут иметь негативные последствия», — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

По словам Пескова, Москва тщательно проанализирует дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию коллекции скифского золота из крымских музеев и выполнит соответствующие юридические процедуры.

Суд в Амстердаме накануне постановил передать Украине скифское золото — коллекцию из 2 тысяч предметов, которая до присоединения Крыма к России хранилась в четырех музеях полуострова.

Зеленский, комментируя решение суда, поддержал его и пообещал «вернуть Крым» вслед за скифским золотом. «Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым», — написал глава государства в Twitter.

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Политика #Мир #Россия
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Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

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