Депутаты поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Комитет ГД по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными — например, хозяин, выбросивший питомца, может быть оштрафован на 3 тысячи рублей.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния будет штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.