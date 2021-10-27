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СК проверит конфликт студента и преподавателя в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/live_kras

Преподаватель истории Красноярский техникума железнодорожного транспорта напал на мешавшего ему вести лекцию студента. Следователи проводят проверку.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой преподаватель истории, ухватив студента 2 курса за шею, пытается вывести его из аудитории.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки. Будет дана оценка высказываниям, как преподавателя, так и студента.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

КРАСАВА! Отстоял свое доброе имя
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