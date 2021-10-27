СК проверит конфликт студента и преподавателя в Красноярске

Преподаватель истории Красноярский техникума железнодорожного транспорта напал на мешавшего ему вести лекцию студента. Следователи проводят проверку.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой преподаватель истории, ухватив студента 2 курса за шею, пытается вывести его из аудитории.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки. Будет дана оценка высказываниям, как преподавателя, так и студента.