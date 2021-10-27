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Поклонская ответила на угрозы со стороны Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © nv_poklonskaya; instagram.com/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, с иронией ответила на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пообещал потребовать ее выдачи украинским властям

Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сказала Поклонская РИА Новости.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов высказал мнение, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской после ее назначения в Кабо-Верде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об «абсолютном иммунитете» Поклонской от подобных действий, указав на то, то ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде «не имеет отношения к Украине».

Источник в МИД Кабо-Верде сказал РИА Новости, что украинцы связывались с властями этой страны по поводу Поклонской, но шансов добиться ее экстрадиции у них нет. Собеседник агентства назвал этот запрос шуткой, на которую не стоит обращать внимания.

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