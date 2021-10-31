Подлодка «Новосибирск» отстреляется «Ониксами» и «Калибрами»

Атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885 («Ясень-М») в рамках государственных испытаний в ноябре несколько пусков ракет «Калибр» и «Оникс», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«На середину ноября запланированы пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс" из надводного и подводного положений. Один из них будет залповым двумя типами», — рассказал ТАСС источник.

АПЛ «Новосибирск» в июне вышла в море на заводские ходовые тесты. Вслед за ними начались госиспытания с тем, чтобы передать корабль флоту до конца 2021 года, уточнил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Новосибирск» — первая серийная субмарина усовершенствованного проекта «Ясень-М». Ее главное оружие — крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», а в недалекой перспективе и «Циркон».

Первая серийная АПЛ этого проекта «Казань» передана флоту 7 мая. В постройке находятся еще семь кораблей проекта. На стапелях находятся также лодки «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Седьмую и восьмую такие подлодки — «Владивосток» и «Воронеж» — заложили прошлым летом.