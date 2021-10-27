УАЗ «Патриот» получил в США новое имя

УАЗ «Патриот» выйдет на рынок США под именем Bremach 4x4 SUV, сертификация автомобиля завершается, сообщил Ульяновский завод в социальных сетях.

Технически Bremach 44 SUV для Соединенных Штатов копирует отечественный аналог с 2,7-литровым ЗМЗ Pro и шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide, отличаясь настройками некоторых узлов и бортовой электроники.

По словам президента Bremach Рэя Хоогенраада, ульяновские автомобили исторически занимают собственную нишу, ориентируясь на покупателей, которые во главу угла ставят рамную конструкцию, недюжинный внедорожный потенциал, вместительность и надежность.

«Я горд представить нашу флагманскую модель здесь, в Калифорнии, крупнейшем рынке SUV на территории США. И нисколько не сомневаюсь в перспективах — мы уже продемонстрировали автомобиль ограниченному кругу клиентов и получили исключительно позитивные отзывы. Уверен, новинку ждет поистине большое будущее!» — заявил он.

Цена на Bremach 4x4 SUV, указанная на сайте дистрибьютора, — 26,4 тысячи долларов (1,85 миллиона рублей). В России УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой стоит от 1,36 миллиона рублей.