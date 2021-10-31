Треть россиян перестала носить с собой наличные деньги

Почти треть россиян (28%) перестала носить с собой наличные, а 10% полностью отказались от оплаты банкнотами, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Две три россиян предпочитают иметь при себе наличные. Чаще всего платят наличными в вендинговых автоматах (57%), на рынках и ярмарках (55%), в общественном транспорте (47%). Также наличные часто используются для чаевых и сборов в школе или на работе.

Каждый второй опрошенный совершает покупки за наличные несколько раз в неделю, 20% делают это каждый день. «Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Из тех, кто предпочитает всегда иметь наличные, половина носит с собой 1-5 тысяч рублей. У 40% под рукой обычно бывает менее тысячи. Более пяти тысяч рублей наличными постоянно носят в кошелке 4% опрошенных.

Большинство респондентов сказали, что пользуются наличными по привычке и соображений безопасности. 22% получают зарплату наличными и не видят смысла класть деньги на карту, а 8% признались, что используют наличные, потому что скрывают свои доходы.