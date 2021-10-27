Хайди Клум показала грудь в ужасном видео

Модель Хайди Клум опубликовала в Instagram видео с загримированной спиной и обнаженной грудью, сделав к публикации философскую подпись.

«Никогда не оглядывайся назад, прошлое — пустыня ужасов», – написала Клум, призывая поклонников не оглядываться на прошлое.

На видео она показывает обожженную спину, а обнаженную грудь прикрывает руками. Ролик приурочен к празднованию хеллоуина.

Подписчиков модели больше привлек не философский замысел, а ее обнаженная грудь. В комментариях они сделали Хайди Клум много комплиментов за смелость, поскольку она не постеснялась обнажиться в свои 48 лет.



