Хайди Клум показала грудь в ужасном видео

Модель Хайди Клум опубликовала в Instagram видео с загримированной спиной и обнаженной грудью, сделав к публикации философскую подпись.
«Никогда не оглядывайся назад, прошлое — пустыня ужасов», – написала Клум, призывая поклонников не оглядываться на прошлое.
На видео она показывает обожженную спину, а обнаженную грудь прикрывает руками. Ролик приурочен к празднованию хеллоуина.
Подписчиков модели больше привлек не философский замысел, а
ее обнаженная грудь. В комментариях они сделали Хайди Клум много комплиментов
за смелость, поскольку она не постеснялась обнажиться в свои 48 лет.