Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске, но из-за роста цен пришлось скорректировать проект, сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.

«Коронавирус отразился на экономике, произошел рост цен в два, а то и более раз на строительные материалы и сами водные аттракционы. Инвестор был вынужден вносить коррективы в проект с привлечением федеральных проектных компаний, которые имеют опыт разработки таких сложных объектов. Это сделано с целью оптимизации затрат на строительство аквапарка. К примеру, сокращено количество этажей гостиницы: с 12 до 8», — написал Еремин.

По его словам, сохранено все основное функциональное наполнение: аквапарк, термы, гостиница и фитнес-комплекс.

Откорректированная проектная документация находится в Московской госэкспертизе. По своему инженерно-технологическому исполнению проект сложный, индивидуальный.

Сейчас к аквапарку тянут силовые кабели, для подачи электроэнергии. Один аквапарк будет потреблять энергию, как целый микрорайон.