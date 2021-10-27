Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске, но из-за
роста цен пришлось скорректировать проект, сообщил мэр Красноярска Сергей
Еремин.
«Коронавирус отразился на экономике, произошел рост цен в
два, а то и более раз на строительные материалы и сами водные аттракционы.
Инвестор был вынужден вносить коррективы в проект с привлечением федеральных
проектных компаний, которые имеют опыт разработки таких сложных объектов. Это
сделано с целью оптимизации затрат на строительство аквапарка. К примеру,
сокращено количество этажей гостиницы: с 12 до 8», — написал Еремин.
По его словам, сохранено все основное функциональное
наполнение: аквапарк, термы, гостиница и фитнес-комплекс.
Откорректированная проектная документация находится в Московской госэкспертизе. По своему инженерно-технологическому исполнению проект сложный, индивидуальный.
Сейчас к аквапарку тянут силовые кабели, для подачи электроэнергии. Один аквапарк будет потреблять энергию, как целый микрорайон.