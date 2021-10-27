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Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Инвестор продолжил строить аквапарк в Красноярске, но из-за роста цен пришлось скорректировать проект, сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.

«Коронавирус отразился на экономике, произошел рост цен в два, а то и более раз на строительные материалы и сами водные аттракционы. Инвестор был вынужден вносить коррективы в проект с привлечением федеральных проектных компаний, которые имеют опыт разработки таких сложных объектов. Это сделано с целью оптимизации затрат на строительство аквапарка. К примеру, сокращено количество этажей гостиницы: с 12 до 8», — написал Еремин.

По его словам, сохранено все основное функциональное наполнение: аквапарк, термы, гостиница и фитнес-комплекс.

Откорректированная проектная документация находится в Московской госэкспертизе. По своему инженерно-технологическому исполнению проект сложный, индивидуальный.

Сейчас к аквапарку тянут силовые кабели, для подачи электроэнергии. Один аквапарк будет потреблять энергию, как целый микрорайон.   

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

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