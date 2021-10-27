Цифровую грамотность сочли самым нужны качеством для работы

Цифровая грамотность и ориентация на результат — самые важные качества для будущего трудоустройства, считают участники соцопроса, проведенного в Новосибирской области сервисом по поиску работы HH.ru.

Топ-5 самых ценных навыков необходимых в будущем для успешного трудоустройства, по мнению жителей Новосибирской области — цифровая грамотность (46%), ориентация на результат (48%), стратегическое мышление (46%), анализ информации, принятие решений и стрессоустойчивость (по 44%).

«Среди других нужных качеств назвали финансовую грамотность, инновационность, коммуникативную грамотность, планирование и организацию», — говорится в сообщении.

Наименее важными качествами опрошенные посчитали оказание влияния и развитие других коллег.

Также оказалось, что для женщин важнее, чем для мужчин, развивать стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект, а мужчины нацелены на развитие способностей к анализу информации и принятию решений.