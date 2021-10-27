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Омский силач сразится с девятью соперниками в Техасе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СТБ «Охрана»

Омский богатырь Михаил Шивляков сразится с девятью соперниками из разных стран на спортивном шоу в Техасе, сообщила пресс-служба СТБ «Охрана», где работает силач.

В Остине, штат Техас (США), 29-31 октября состоится один из самых крупных фестивалей функциональных силовых видов спорта Rogue Invitational. В рамках мероприятия впервые пройдет турнир по стронгмену.

В богатырских состязаниях примут участие 10 силачей, в том числе омич. В первый день мужчинам предстоит выполнить становую тягу на максимальный вес, «Подъем цирковой гантели Сира».

Во второй день силачей ждет «Колесо боли»: состязание со снарядом по мотивам фильма «Конан-варвар». Каждый из атлетов будет толкать «карусель», заставляя конструкцию весом 9 тонн вращаться. 

Далее стронгмены должны будут пронести 453-килограммовое «Коромысло» на 15 метров, после чего трижды поднять над головой 163-килограммовое «Бревно».

Потом участникам предстоит стоит погрузить на стойку пять овальных камней весом 124, 136, 165, 181 и 190 килограммов. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на YouTube канале RogueFitness.

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Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

cre

Что-то после подобных "заявлений" желание вакцинироваться пропадает ещё больше.

Denis CENTR

КРАСАВА! Отстоял свое доброе имя
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