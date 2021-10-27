Турция пригрозила США купить российские истребители вместо F-16

Анкара пригрозила Вашингтону, что если США откажутся продавать F-16, тогда Турция вновь обратится к России и закупит у нее передовые истребители, пишет хорватское издание Advance

Один из главных турецких функционеров в области небезопасности Исмаил Демир попал в санкционный список США за продвижение сделки по покупке российских зенитно-ракетных систем С-400. Недавно он пригрозил Вашингтону, что если США откажутся продавать F-16, тогда Турция закупит у России Су-35.

Между Вашингтоном и Анкарой существуют многочисленные разногласия. Главная причина споров проста: «президент Реджеп Тайип Эрдоган выстраивает имидж новой дерзкой Турции». Анкара хочет стать «более автономной», самостоятельно принимать решения без оглядки на США.

Такая позиция совершенно не устраивает Соединенные Штаты, которые в своих союзниках «больше всего ценят послушность», подчеркивается в статье. Но санкции вводит против Турции сложно. Она важна для США. Ей многое прощается. Иначе Анкара может отвернуться от Запада и начнет игру «за другую команду», говорится в материале.

Вопрос здесь заключается в том, как долго Анкаре удастся вести эту игру. «Ведь если однажды она решится на шаг, который приведёт к расколу отношений с США (а закупка российских самолётов может стать таким шагом), то Турция моментально окажется в совершенно другой позиции, о которой пока, возможно, турки даже не думают», — подчеркивается в статье.