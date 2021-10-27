Обслуживание электромобилей оказалось в два раза дороже обычных

Водители, которые ездят на гибридах и электромобилях, в среднем тратят в два раза больше на ремонт и обслуживание, чем владельцы обычных автомобилей, говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze .

Средний чек за обслуживание электромобиля составляет 18,9 тысячи рублей, а за автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — 9,9 тысячи рублей. Поскольку в гибридных автомобилях установлены две системы, сервисное обслуживание оказывается дороже.

«Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя», — отметил сооснователь и директор Fit Service Данил Соловьев.

Согласно исследованию агентства Gruzdev-Analyze, к 2035 году доля электромобилей в мире составит 27% от общего числа, но при этом три из четырех автомобилей на дорогах общего пользования все равно будут с привычными бензиновыми и дизельными двигателями.