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Субсидированные рейсы из Омска в Новосибирск добавят из-за МЧМ-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Омской и Новосибирской областей обсудили введение дополнительных авиарейсов между городами перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею.

Правительство Омской области совместно с авиакомпанией S7 Airlines организовывает как минимум три дополнительных регулярных рейса между Омском и Новосибирском, сообщила пресс-служба администрации региона.

Для этого двум регионам нужно обеспечить софинансирование. Омская область предусмотрит необходимую сумму в бюджете. Готовность обеспечить софинансирование выразили и новосибирские власти.

«Ежегодно мы с Омской областью субсидируем регулярные рейсы между Омском и Новосибирском. И если количество таких регулярных рейсов в период чемпионата увеличится, мы соответствующий бюджет предусмотрим», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финал, открытие, закрытие. Еще 15 игр МЧМ пройдут в Омске.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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