Мультфильм «Кощей. Начало» выходит в прокат

Отрицательный персонаж Кощей в новом анимационном фильме раскроется перед зрителями в новом образе, мультфильм «Кощей. Начало» стартует в широком прокате с четверга, 28 октября.

По сюжету Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная история приключений, полная интриг и опасностей, и Кощей проявляет себя как настоящий герой, противостоящий злу.

В анимации зрители увидят русских богатырей, отошедших от дел — защитники Руси создали свою фолк-группу. За юмор в фильме будет отвечать болтливый колобок, а главным антигероем станет Царь Горох со своей тряпичной куклой.

«В целом мы создаем семейное кино об истинных чувствах. Несмотря на высокие ставки наш Кощей готов рискнуть, чтобы спустя 300 лет найти свою любовь», — говорил ранее режиссер проекта Роман Артемьев.