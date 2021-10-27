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Новосибирские полицейские нашли пособника в сбыте поддельного ПЦР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские задержали посредника в сбыте поддельного ПЦР-теста, возбуждено уголовное дело о подделке, говорится в сообщении на сайте областного ГУ МВД.

Как выяснили полицейские, 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья незаконно передал поддельные результаты ПЦР-теста об отсутствии коронавируса, получив за него 1,3 тысячи рублей. В

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 5 статьи 33 УК РФ (виды соучастников преступления), части 1 статьи 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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