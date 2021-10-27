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Российские морпехи спасли от пиратов судно в Атлантике. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Российские морские пехотинцы спасли экипаж контейнеровоза «Люция», который подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе у берегов Африки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал, что после получения сообщения от Международного бюро противопиратской деятельности о захвате судна Военнослужащим удалось установить связь с экипажем контейнеровоза

Был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «Началась самая сложная и опасная работа — высадка штурмовой группы под прикрытием вертолета, под прикрытием огневых средств корабля. Корабль находился в 300 метрах от захваченного судна. Морская пехота сработала быстро, четко и оперативно», — отметил Варик.

По его словам, шесть морпехов поднялись на судно «Люсия», закрепились вдоль борта, осмотрели судно в течение получаса и вызволили укрывшийся экипаж. Как выяснилось, пираты покинули судно при подлете военного вертолета.

В Гвинейском заливе в течение трех недель действуют отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», спасательного буксирного судна «Алтай», среднего морского танкера «Академик Пашин». Российские моряки обеспечивают там безопасность гражданского мореплавания.

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