Цены на авиабилеты в Египет выросли до 450 тысяч рублей

Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону, сообщает сервис Aviasales.

Туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября. «Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку», — пояснил «Известиям» источник на рынке.

На вечер вторника стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 50 тысяч рублей до 305 тысяч рублей. Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тысяч рублей.

Как рассказали представители авиакомпаний и туроператоров, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции, а также быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.