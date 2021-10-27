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Цены на авиабилеты в Египет выросли до 450 тысяч рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Anna Shvets / Pexels

Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону, сообщает сервис Aviasales.

Туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября. «Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку», — пояснил «Известиям» источник на рынке.

На вечер вторника стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 50 тысяч рублей до 305 тысяч рублей. Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тысяч рублей.

Как рассказали представители авиакомпаний и туроператоров, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции, а также быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

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Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

saigak

Поддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???

Denis-ka

Интересная логика получается. Если ты привился, то ты должен быть защищен от Короны, можешь спокойно...

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?
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