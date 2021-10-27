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Появились подробности об аэропорте в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аэропорт, построенный в семи километрах от поселка Шерегеш, сможет принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100, планируется наладить сообщении с 12 городами, сообщается в опубликованных материалах в официальном канале губернатора региона Сергея Цивилев в «Яндекс.Дзен».

Оптимальной площадкой для размещения аэропорта выбрано место в семи километрах от Шерегеша у подножия горы Кубез. Реконструкция аэродрома в Таштаголе признана неперспективной.

Разработано комплексное техническое задание на проектирование, оно предусматривает взлетно-посадочную полосу протяженностью свыше 2,7 километра, которая позволит аэропорту принимать самолеты Boeing-737, Airbus-319, Airbus-320, SSJ-100.

Авиасообщение из Шерегеша планируется наладить с 12 городами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами Сибири.

Проект аэропорта предусматривает перрон на шесть мест стоянок воздушных судов. Планируемая пропускная способность аэровокзала позволит обслуживать до 400 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток составит от 173 тысяч человек за сезон в 2024 году и за десять лет возрастет более чем в четыре раза.

Проект реализует компания «Новапорт», его стоимость предварительно оценивалась в 24 миллиарда рублей.

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