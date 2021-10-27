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Объявлено имя участника для детского Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Юная певица из Москвы Таня Меженцева представит Россию на детском Евровидении-2021, которое пройдет в Париже 19 декабря.

Меженцева с песней «Mon ami» стала победительницей национального отбора по итогам голосования жюри и интернет-зрителей, передает корреспондент ТАСС. Девочка уже представляла Россию на детском Евровидении-2019 в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдет в Париже 19 декабря. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины.

Планируется, что конкурс пройдет в очном формате. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал «Карусель».

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