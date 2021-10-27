Хакасия ввела самые жесткие ограничения из-за COVID

Хакасия ввела жесткие ограничения с 28 октября по 7 ноября — в республике будет действовать комендантский час, общественный транспорт в эти дни не будет ходить в Абакане, Черногороске и Саяногорске. Пока это самые жесткие ограничения в Сибири.

«В связи с крайне сложной эпидемиологической обстановкой, грозящей парализовать систему здравоохранения, в Хакасии вводятся новые ограничения, которые будут действовать с 28 октября по 7 ноября», — сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

Будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, а также магазины, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий.

«Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о прививке или о перенесенном менее полугода назад заболевании», — сказано в сообщении.

Также в республике вводится комендантский час. Нельзя покидать места проживания каждый с 22.00 до 6.00. Исключения: обращение за медицинской помощью, занятия спортом на открытом воздухе, индивидуальные прогулки (не более одного человека), прогулки с детьми, следование к месту работы (если это подтверждает справка), домой, на дачу, в магазин, а так же выгул домашних животных и вынос мусора.

Жителям старше 60 лет запрещается покидать дома. Если они работают, то работодатели должны перевести их на дистанционный формат. Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный график не менее 50% сотрудников.

«Власти республики просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Учреждения здравоохранения работают на пределе возможностей в условиях роста заболеваемости COVID-19. Сейчас важно соблюдать ограничения для того, чтобы снизить распространение инфекции», — говорится в сообщении.