ТНТ объявил кастинг на шоу «Холостяк»

Кастинг на шоу «Холостяк» будет проходить онлайн, поэтому принять в нем смогут желающие любого региона, сообщила пресс-служба ТНТ.
«Кастинг проходит в формате скайп-разговора, а это значит, что попасть в «Холостяк» можно прямо из дома», — говорится в сообщении.
Чтобы стать участницей отбора, нужно заполнить анкету на сайте ТНТ. В анкете нужно указать, верите ли вы в любовь, свой возраст, город проживания и контактные данные, среди которых ссылка на Instagram. После заявки претендентке перезвонит продюсер шоу.
Традиционно героем «Холостяка» становятся известные и успешные личности, готовые по-новому раскрыть в шоу себя и помочь раскрыться участникам. За все сезоны российского проекта еще ни одна пара не связала судьбы, но многие участницы стали знамениты.
UynachalnicaА ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?
UynachalnicaТебя послушать, ты только слухами кормишься! В СССР кололи проверенную годами вакцину, а не пели песни...
saigakПоддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???
west_nikЕсли проанализировать ответ врача, то следует, что вакцинированные должны умирать в больницах! Это нонсенс!...