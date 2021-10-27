ТНТ объявил кастинг на шоу «Холостяк»

Кастинг на шоу «Холостяк» будет проходить онлайн, поэтому принять в нем смогут желающие любого региона, сообщила пресс-служба ТНТ.

«Кастинг проходит в формате скайп-разговора, а это значит, что попасть в «Холостяк» можно прямо из дома», — говорится в сообщении.

Чтобы стать участницей отбора, нужно заполнить анкету на сайте ТНТ. В анкете нужно указать, верите ли вы в любовь, свой возраст, город проживания и контактные данные, среди которых ссылка на Instagram. После заявки претендентке перезвонит продюсер шоу.

Традиционно героем «Холостяка» становятся известные и успешные личности, готовые по-новому раскрыть в шоу себя и помочь раскрыться участникам. За все сезоны российского проекта еще ни одна пара не связала судьбы, но многие участницы стали знамениты.