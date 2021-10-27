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ТНТ объявил кастинг на шоу «Холостяк»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © holostyak.tnt.official, instagram.com/holostyak.tnt.official

Кастинг на шоу «Холостяк» будет проходить онлайн, поэтому принять в нем смогут желающие любого региона, сообщила пресс-служба ТНТ.

«Кастинг проходит в формате скайп-разговора, а это значит, что попасть в «Холостяк» можно прямо из дома», — говорится в сообщении.

Чтобы стать участницей отбора, нужно заполнить анкету на сайте ТНТ. В анкете нужно указать, верите ли вы в любовь, свой возраст, город проживания и контактные данные, среди которых ссылка на Instagram. После заявки претендентке перезвонит продюсер шоу.

Традиционно героем «Холостяка» становятся известные и успешные личности, готовые по-новому раскрыть в шоу себя и помочь раскрыться участникам. За все сезоны российского проекта еще ни одна пара не связала судьбы, но многие участницы стали знамениты.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

Uynachalnica

Тебя послушать, ты только слухами кормишься! В СССР кололи проверенную годами вакцину, а не пели песни...

saigak

Поддержу!Если так раздули болячку, что такая она прям жуткая - то почему меры такие неэффективные???

west_nik

Если проанализировать ответ врача, то следует, что вакцинированные должны умирать в больницах! Это нонсенс!...
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