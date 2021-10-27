Юный водитель в Томске заплатит тысячу за провоз пассажира на крыше

Водитель ВАЗ в Томске возил пассажира на крыше. После публикации видео в соцсетях им заинтересовалась полиция, 18-летний томич выплатит тысячу рублей штрафа.

Видео, где парень едет на крыше отечественного автомобиля, появилось в соцсетях. В кадре видно, как во время движения ВАЗ молодой человек взбирается на крышу автомобиля через окно пассажирской двери, а потом возвращается в салон.

«Проведена проверка, по результатам которой в отношении 18-летнего водителя, управлявшего отечественным автомобилем в момент нарушения ПДД, составлен административный материал», — сообщило ГУ МВД по Томской области.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, томич выплатит штраф в размере 1 тысячи рублей.