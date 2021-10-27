Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории с состояние в 272,3 миллиарда долларов, сообщает журнал Forbes.

Маску удалось достичь статуса самого богатого человека в истории в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla — их рост превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов. В результате капитал Маска вырос более чем на 41 миллиард долларов за один день.

Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем месте — генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Первый рейтинг богатейших людей по версии Forbes появился в 1918 году. Тогда его лидером стал Джон Рокфеллер с состоянием в 1,2 миллиарда долларов (с учетом инфляции в 2021 году это бы составило 21 миллиарда долларов).